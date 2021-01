Eerste goal Kluivert in profvoetbal, zoon voormalig Oranje-doelman verliest bij debuut voor Jong AZ

Waarom Mario Götze PSV boven Bayern verkoos: ‘Mijn vader was blij voor me’

28 december Mario Götze naar PSV was dé eredivisietransfer van 2020, wellicht zelfs van deze eeuw. Welke impact heeft de 28-jarige Duitse wereldkampioen in Eindhoven? En hoe kijkt hij zelf inmiddels naar zijn keuze? ,,We zijn nu ook bezig met het zoeken naar een huis in Nederland.’’