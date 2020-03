Eerste goal telt dubbel in psychologisch opzicht

Reactie

Toen het crisis was bij PSV begon Mark van Bommel er wel eens over. Erik ten Hag stipte het nu aan na de nederlagen van Ajax tegen Utrecht en AZ. En Peter Bosz kwam er laatst mee na een positief resultaat, toen zijn Bayer Leverkusen voor de derde keer dit seizoen won van dezelfde tegenstander, SC Paderborn. De trainers benoemden het effect van ‘met 1-0 voor komen in een wedstrijd en niet (weer) 1-0 achter’. Ze zagen/zien een verband met hoe spelers dan reageren en hoe zo’n duel uiteindelijk afloopt. De vraag ‘wat is het effect van het eerste doelpunt op een einduitslag?’ is ook wetenschappelijk onderzocht*. Conclusie: 1-0 voor of 1-0 achter maakt écht een wereld van verschil.