Eerste goals van aanwinsten helpen Feyenoord ruim langs FC Emmen

Quinten Timber bevrijdde Feyenoord in de vierde competitiewedstrijd met de openingstreffer. De middenvelder velde op die manier FC Emmen, waarin Feyenoord lange tijd liet zien dat er nog wel wat werk aan de winkel is in Rotterdam-Zuid.

Timber kostte Feyenoord miljoenen, maar deze week werd er volgens ingewijden door FC Utrecht afgezien van enkele bonussen die de club nog zou kunnen incasseren voor de nummer acht in de toekomst. Dit om de komst van Jens Toornstra mogelijk te maken. De laatste was aanwezig in de Kuip.

Zijn afscheid, met een enorme spandoek en prachtige ereronde en klaterend applaus voor de naar FC Utrecht vertrokken middenvelder, vormde lang het hoogtepunt van de avond. Want zelfs toen Toornstra zo’n tien minuten voor rust met zijn vrouw en twee kinderen echt richting de uitgang verdween om fit aan de aftrap van FC Utrecht-Ajax te kunnen verschijnen, had keeper Eric Oelschlagel nog nauwelijks echt zijn kwaliteiten hoeven te tonen.



Feyenoord had veelvuldig de bal, zag Emmen vaak genoeg al vroeg in de opbouw fouten maken, maar een voorsprong leverde het allemaal niet op. Bij de Rotterdammers was de Slowaak Dávid Hancko de meest opvallende speler. De bij Sparta Praag weg geplukte verdediger moest als linksback fungeren, waar hij als centrumverdediger volgens eigen zeggen het best tot zijn recht komt. Het had allemaal te maken met het feit dat Arne Slot niet net als tegen RKC Waalwijk allerlei spelers na de pauze naar de kant moest halen omdat de pijp al ver voor het laatste fluitsignaal leeg was.

Van de vier spelers die zich daar aan bezondigen in Waalwijk stond alleen Orkun Kokcu, die door blessureleed en ziekte het leeuwendeel van de voorbereiding miste, in de basiself. Sebastian Szymanski, Quilindschy Hartman en Oussama Idrissi waren hun basisplek kwijt. Háncko diende dus als linksback te spelen en dat deed hij prima. De aankoop was met een schot op de vuisten van Oelschlagel nog het dichtst bij de openingstreffer.



Emmen, met Mark Diemers kort achter spits Richairo Zivkovic, kreeg ook één echte mogelijkheid maar Lucas Bernadou schoot naast. Voor Slot gaf de eerste helft stof tot nadenken. Na een voorbereidingsperiode met weinig Rotterdamse doelpunten leek zijn formatie in Arnhem tegen Vitesse het recept te hebben gevonden met vijf goals. Maar tegen Heerenveen (1-0), RKC (0-1, penalty Danilo) en ook in de oefenwedstrijd tegen Willem II midweeks (0-0) was het in aanvallend opzicht wel erg mager bij de finalist van de Conference League van afgelopen seizoen.

Emmen speelde niet zo defensief als Heerenveen en RKC maar bleef in de eerste helft ook betrekkelijk eenvoudig op de been. In de tweede helft draaide Feyenoord de duimschroeven echter stevig aan. Een pegel van Marcus Pedersen werd gekeerd door Oelschlagel, een kopbal van Hancko ging maar net voorlangs en Danilo schoot voorlangs in een situatie waarin Quinten Timber vond dat hij een penalty had verdiend. De bij Utrecht weggehaalde middenvelder zorgde na een uur wel voor 1-0. En vijf minuten voor tijd tikte invaller Santiago Gimenez de 2-0 binnen. Jakob Rasmussen zorgde op de valreep nog voor een ruimere overwinning en in blessuretijd pikte ook Sebastian Szymanski zijn goaltje mee. Een ruime overwinning dus toch, eentje waar Slot uiteraard blij mee was.



Op de tribune zagen aanwinst Ezequiel Bullaude uit Argentinië en de beoogde extra linksback Fredrik André Bjørkan, een Noor die bij Hertha BSC speelt, dat Feyenoord de punten in Rotterdam hield.



De 24-jarige Noor Bjørkan was in het verleden vaker in beeld bij Feyenoord. Molde verkocht de speler in 2022 aan Hertha BSC en Feyenoord wil de speler nu huren van de Duitse club waar eerder ook al Javairo Dilrosun werd weggeplukt.

