Eerste WK-duel van Oranje ook na nieuw tijdstip niet in Johan Cruijff Arena

De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Senegal wordt op maandag 21 november volgens afspraak vertoond in AFAS Live, de evenementenhal naast de Johan Cruijff Arena. De KNVB wijkt niet uit naar een grotere locatie nu het aanvangstijdstip van het duel is verplaatst van 11.00 uur naar 17.00 uur Nederlandse tijd .

In AFAS Live zijn zo’n 4000 supporters welkom. Eerder werd besloten om het eerste duel van Oranje op het WK van Qatar vanwege het vroege aanvangstijdstip niet uit te zenden in de Johan Cruijff Arena, die tijdens de mondiale eindronde verandert in ‘Huis van Oranje’.

De tweede en derde groepswedstrijd van Oranje, tegen respectievelijk Ecuador (25 november, 17.00 uur) en gastland Qatar (29 november, 16.00 uur), zijn wel te zien in het stadion waar Ajax alle thuisduels afwerkt. In het midden van het stadion komen grote schermen te hangen. Op het podium vinden voorafgaand en na de duels optredens plaats van artiesten. De eventuele wedstrijden van Oranje in de knock-outfase zijn ook te zien in de Arena.

De animo van Nederlandse fans om eind dit jaar naar Qatar te gaan, is niet zo groot. Omdat de mondiale eindronde plaatsvindt in november en december en grote buitenfeesten in Nederland daardoor niet echt mogelijk zijn, heeft de KNVB besloten om de Arena om te dopen tot ‘Huis van Oranje’.

Bondscoach Louis van Gaal sprak al de hoop uit dat de beelden uit de Arena zijn spelers tijdens het WK een ‘extra boost’ kunnen geven.