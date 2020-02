Eeuwrecord gloort voor defensieve doelpuntenmachine Dumfries

Nog 2 goalsOok afgelopen weekend was Denzel Dumfries weer trefzeker. De rechtsback van PSV maakte tegen Willem II (3-0) zijn zesde goal van het seizoen. Dumfries is nog twee velddoelpunten verwijderd van het eeuwrecord van een verdediger.

Jan Vertonghen maakte in het seizoen 2011/2012 acht doelpunten namens Ajax, exclusief strafschoppen. Daarmee is de Belg deze eeuw de verdediger met de meeste velddoelpunten in een eredivisieseizoen. Héctor Moreno, die in het seizoen 2016/2017 zeven keer scoorde namens PSV, volgt Vertonghen op de voet.

Dumfries staat met zes goals op de gedeelde derde plaats. Daarbij worden benutte strafschoppen niet meegerekend. Na 2000 waren er in totaal elf andere verdedigers die zes keer scoorden in een seizoen. Ex-Ajacied John Heitinga kreeg dat twee seizoenen op rij voor elkaar: in 2006/2007 en in 2007/2008.

Als Dumfries zijn moyenne van dit seizoen doortrekt, eindigt hij op negen treffers en passeert hij Vertonghen. Daarmee zal hij echter niet de meest scorende verdediger van deze eeuw zijn. In het seizoen 2010/2011 was Andreas Granqvist liefst elf keer trefzeker namens FC Groningen. De Zweed maakte daarvan zes doelpunten vanaf de strafschopstip. Granqvist is de enige verdediger deze eeuw die de dubbele cijfers haalde.

Volledig scherm Andreas Granqvist in duel met Roland Bergkamp. © Carla vos

In totaal staat de teller van Dumfries op veertien doelpunten in de eredivisie. Van alle spelers die alleen als verdediger speelden, is de weg naar het totale eeuwrecord nog ver. Ook dat is in handen van Jan Vertonghen. De huidige centrumverdediger van Tottenham Hotspur maakte in totaal 26 goals in de eredivisie.

Dumfries drukt met name de laatste weken zijn stempel op het scoreformulier. De rechtsback maakte drie van de laatste zes PSV-treffers. Dumfries moet op de topscorerslijst van PSV alleen Donyell Malen voor zich dulden. De geblesseerde Oranje-international staat op elf treffers. De naar Spurs vertrokken Steven Bergwijn scoorde vijf keer, Cody Gakpo trof viermaal doel.

