Einde seizoen dreigt voor Grot door meniscusoperatie

Voor Grot (21) is zijn goal tegen Twente waarschijnlijk ook zijn laatste actie voor Vitesse geweest. De Arnhemmer werd zaterdag na zijn solo meteen al gewisseld. Vitesse vreesde al voor een ernstige kwetsuur. Onderzoek in ziekenhuis Rijnstate bevestigde schade aan de meniscus.



Grot wordt op korte termijn geopereerd in Rijnstate. Daarna volgt een herstelperiode. Normaliter is de Arnhemmer dan voor de zomer niet meer fit.



Grot is dit seizoen gehuurd van de Engelse club Leeds United. Hij kwam tot 25 officiële wedstrijden en scoorde tweemaal.

Het doelpunt van Grot is genomineerd als doelpunt van de week. Klik hier om te stemmen

Broze verhouding met publiek

Grot had een broze verhouding met het publiek van Vitesse. De Arnhemmer werd in de zomer op voorspraak van coach Leonid Sloetski gehaald vanwege zijn kracht. Maar hij kon de achterban nooit overtuigen.

Onder interim Joseph Oosting en de huidige coach Edward Sturing had de huurling geen basisplaats. Tegen Twente viel hij al snel in, nadat Riechedly Bazoer afhaakte met een kuitblessure. Dat ging gepaard met fluitconcerten van de eigen aanhang. Grot werd vervolgens de held van Vitesse met zijn rush over zestig meter en de winnende goal tegen de Tukkers.

Einde huurperiode

Grot keert na dit seizoen terug bij Leeds United. Hij heeft in Engeland nog een contract tot juli 2021. Bij de club uit de championship heeft hij geen toekomstperspectief. Voor zijn avontuur bij Vitesse werd hij al verhuurd aan VVV-Venlo.

Grot is een geboren en getogen Arnhemmer, maar hij is als voetballer groot geworden bij NEC. In Nijmegen brak hij als prof ook door, onder toenmalig coach Ernest Faber. In de zomer van 2017 maakte hij een droomtransfer naar Leeds United.