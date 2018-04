Einde seizoen voor Boymans, toekomst in Utrecht onzeker

Bekerwin­naar mogelijk toch direct naar Europa League

17:37 De ploeg die zondag in De Kuip de KNVB-beker wint, mag volgend seizoen mogelijk rechtstreeks de groepsfase van de Europa League in. In principe ontvangt AZ of Feyenoord een ticket voor de derde voorronde. Afhankelijk van de afloop van de huidige editie van de Europa League, hoeft de Nederlandse bekerwinnaar wellicht echter helemaal geen voorrondes te spelen.