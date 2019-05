Eindhovenaar Rayhi wordt meer en meer een grote jongen: ‘Dit seizoen bij Sparta beste tot nu toe’

Nee, de keuze was voor Mohamed Rayhi niet zo moeilijk afgelopen zomer. Na drie seizoenen was zijn contract bij NEC afgelopen en kon hij zijn transfervrije status bij tal van clubs verzilveren, ook in het buitenland. Maar de dribbelaar uit Vlokhoven is nog lang niet klaar in Nederland, vooral niet met de eredivisie. Met NEC speelde hij er al eens en die club wilde ook graag mét hem de ambitie om te promoveren waarmaken. Maar Rayhi zelf dus niet. ,,Qua ambitie is er inderdaad niet zoveel verschil tussen NEC en Sparta. Ze willen allebei zo snel mogelijk terug naar de eredivisie. Maar bij Sparta werd Henk Fraser trainer. Dat maakte de keus simpel", zei Rayhi gisteren.