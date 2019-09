Eiting trefzeker bij rentree in oefenduel met Utrecht

Kluivert: Trots en blij dat ik er weer bij ben

18:37 Als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn is Justin Kluivert teruggekeerd bij het Nederlands elftal. ,,Het was nu zondag nog een verrassing voor mij dat ik alsnog werd uitgenodigd”, vertelt de aanvaller van AS Roma. ,,Maar het is mijn bedoeling dat ik de volgende keer meteen op de lijst sta.”