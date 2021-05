EK Podcast | Vanuit de Algarve: ‘Van Gaal begon hier met 5-3-2, Depay krijgt de vrijheid van Robben’

Blind twee maanden na enkelopera­tie in Zeist voor EK: ‘Ik ben hier niet om een beetje te revalide­ren’

28 mei Daley Blind liep op 30 maart op het kunstgras in Gibraltar een vervelende enkelblessure op, waarna hij geopereerd moest worden en de laatste weken van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Twee maanden later heeft de 31-jarige linkspoot zich gemeld in Zeist, waar Oranje met de selectie van 26 spelers is begonnen aan de voorbereiding op het EK.