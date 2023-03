EK voetbal 2024 | Zo ziet de kwalificatieroute voor Oranje eruit op weg naar Duitsland

Met pollDe liefhebber van sport komt in de zomer van 2024 aan zijn trekken. Naast de Olympische Spelen, en de grote jaarlijkse evenementen, is er ook het EK voetbal in Duitsland. Het Nederlands elftal gaat onder leiding van Ronald Koeman een gooi doen naar de Europese titel. Maar hoe ziet de route naar het kampioenschap eruit?

De eerste fase is al afgerond. Dat was de groepsfase van de Nations League in de (na)zomer van 2022. Net als bij het vorige EK kan de landencompetitie een ticket opleveren, maar daarover later meer. De tweede fase, de EK-kwalificatie, is een groepsfase waaraan elk UEFA-lid deelneemt. Behalve dan gastland Duitsland en Rusland, dat door de oorlog in Oekraïne is uitgesloten van deelname aan UEFA-competities.

De potindeling voor deze groepsfase was gemaakt op basis van de laatste Nations League-ranglijst. Hierdoor belandden tijdens de loting in oktober van het vorige jaar Nederland en Frankrijk bij elkaar in een groep, maar ook de EK-finalisten van 2021: Italië en Engeland. In eerste instantie is voor deze landen nog geen man overboord. De eerste twee van elke groep plaatst zich voor de eindronde in Duitsland.

Als Nederland kwalificatie misloopt in het tweede tijdperk van Ronald Koeman als bondscoach, is er nog altijd de ‘ontsnappingsroute’: de play-offs.



Deze herkansing is er voor landen die groepswinnaars zijn in de Nations League. Oranje is één van deze groepswinnaars en is zodoende al geplaatst voor de play-offs.

Kwalificatiereeks Oranje in 2023 • 24 maart: 20.45 uur | Frankrijk - Nederland

• 27 maart: 20.45 uur | Nederland - Gibraltar (de Kuip)

• 7 september: 20.45 uur | Nederland - Griekenland (Philips Stadion)

• 10 september: 20.45 uur | Ierland - Nederland

• 13 oktober: 20.45 uur | Nederland - Frankrijk (Johan Cruijff Arena)

• 16 oktober: 20.45 uur | Griekenland - Nederland

• 18 november: 20.45 uur | Nederland - Ierland (Johan Cruijff Arena)

• 21 november: 20.45 uur | Gibraltar - Nederland

Play-offs Twaalf landen strijden in de play-offs om de drie laatste tickets. Als de hoofdfase van de kwalificatie erop zit, wordt de deelnemerslijst voor de laatste kans op kwalificatie gebaseerd op de Nations League-ranglijst. Deze landen worden via loting aan elkaar gekoppeld in 6 halve finales. De winnaars strijden in 3 play-off-finales om de laatste 3 plekken voor het EK. Bij beide rondes gaat het om één wedstrijd. Er is dus niet sprake van een heen- en terugwedstrijd. The winner takes it all.

De play-offs vinden plaats op 21 en 26 maart 2024.

Opzet EK voetbal 2024

Op 14 juni 2024 gaat het EK voetbal van start met de openingswedstrijd. Daarin staat Duitsland sowieso aan de aftrap. Het eindtoernooi eindigt op 14 juli 2024 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn. In totaal worden er gedurende deze periode 51 wedstrijden gespeeld, verdeeld over tien speelsteden in Duitsland.

Er zijn 24 landen die zullen deelnemen aan het eindtoernooi. Deze landen worden verdeeld in zes groepen van elk vier landen. De eerste twee landen van elke groep en de vier beste nummers 3 zullen doorgaan naar de volgende fase, de andere acht landen kunnen hun spullen pakken.



Na de groepsfase zal het toernooi doorgaan met de achtste finales. De zes poulewinnaars worden in elk geval gekoppeld aan landen die als tweede of derde zijn geëindigd in hun groep en hebben dus een relatief gunstige uitgangspositie onderweg naar de kwartfinale.

Poll Wat is het eindstation voor Nederland op het EK voetbal 2024? Nederland loopt kwalificatie mis

Groepsfase

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Wanneer is de loting voor het EK voetbal 2024?

In december 2023 vindt de loting plaats voor de eindronde van het EK 2024 voetbal in Duitsland. De loting wordt verricht in Hamburg, al is een specifieke datum en tijdstip op dit moment nog niet bekendgemaakt door de UEFA.

Oranje op vorige EK’s

In 2021, bij het vanwege corona uitgestelde Europees kampioenschap, verloor Nederland onder leiding van Frank de Boer van Tsjechië in de achtste finales. De editie daarvoor (2016) was Oranje niet eens van de partij. In de kwalificatiereeks eindigde Nederland als vierde, achter Tsjechië, IJsland en Turkije.



Op het EK in 2012 in Polen en Oekraïne werd het Nederlands elftal in de groepsfase uitgeschakeld, terwijl op het EK in 2008 in Oostenrijk en Zwitserland de kwartfinales werden bereikt, waarin werd verloren van Rusland. Het beste resultaat van Oranje op een EK was de winst van het toernooi in 1988.