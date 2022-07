EK vrouwenvoetbal op deze site: dit kun je deze maand verwachten

De voetbalsters van Oranje verdedigen in juli hun titel op het Europees kampioenschap in Engeland. Het AD gaat mee met de Leeuwinnen: zo volg je het toernooi op de site en in de krant.

Het vorige EK, in de zomer van 2017, betekende de grote doorbraak van het vrouwenvoetbal in Nederland. Oranje won het toernooi in eigen land en speelsters als Lieke Martens, Vivianne Miedema en Jackie Groenen werden in één klap bekend bij het grote publiek.

Dat succes kreeg een vervolg op het WK van 2019 in Frankrijk, waar duizenden Oranjesupporters de vrouwen steunden. Oranjegekte die tot die tijd alleen was voorbehouden aan de mannen van het Nederlands elftal. De verloren WK-finale tegen de VS bleek aan het einde van dat jaar zelfs het best bekeken tv-programma van 2019 te zijn, met ruim 5,4 miljoen kijkers in Nederland.

Quote Er is zoveel meer interesse gekomen in de vrouwen. Dat zien we alleen al aan onze verhalen over de Oranjevrou­wen, die online zeer goed worden gelezen. Tim Reedijk , Sportverslaggever

Iets speciaals

De verwachtingen voor het EK in Engeland zijn dan ook hooggespannen. ,,Of het nu om de mannen of de vrouwen gaat, om Oranje en toernooien hangt altijd iets speciaals heen’’, zegt Tim Reedijk. Hij is sinds 2018 de vaste volger van het vrouwenvoetbal voor het AD. Samen met collega-verslaggever Lisette van der Geest en Christiaan Broersma (video) doet hij vanuit Engeland verslag van de EK-verrichtingen van Oranje.



Ook volgen ze Sarina Wiegman, die als bondscoach aan de wieg stond van het Oranjesucces en nu gastland Engeland naar de titel wil leiden.

Het EK in het kort

Het dertiende EK voetbal voor vrouwen wordt van 6 tot en met 31 juli gehouden in Engeland. Er zijn tien speelstadions, waaronder in Sheffield (waar Nederland tegen Zweden en Zwitserland speelt) en in Leigh (waar Nederland Portugal treft).

De belangrijkste wedstrijden:

• Woensdag 6 juli, 21.00 uur: Engeland-Oostenrijk (openingswedstrijd)

• Zaterdag 9 juli, 21.00 uur: Nederland-Zweden

• Woensdag 13 juli, 21.00 uur: Nederland-Portugal

• Zondag 17 juli, 21.00 uur: Zwitserland-Nederland

• Woensdag 20 t/m zaterdag 23 juli, 21.00 uur: kwartfinales

• Dinsdag 26 en woensdag 27 juli, 21.00 uur: halve finales

• Zondag 31 juli, 18.00 uur: finale

Bekijk hier het complete speelschema van het EK.

Lees en kijk

Tijdens het toernooi lees en zie je op AD.nl en in het AD dagelijks alles over de trainingen en wedstrijden van de Leeuwinnen. Inclusief interviews, voetbalinhoudelijke analyses en reportages. Als de Oranjevrouwen spelen, volg je de wedstrijd van minuut tot minuut via het liveblog op de site.



Nederland (de nummer 4 van de wereld) is ingedeeld in groep C met Zweden (de nummer 2 van de wereld), Zwitserland (nummer 20) en Portugal (nummer 30). De beste twee landen van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales.



,,Zweden is de lastigste tegenstander, de andere twee landen moet Oranje normaal gesproken kunnen hebben’’, verwacht Reedijk. ,,Nederland is niet de grote titelkandidaat, dan denk je eerder aan landen als Engeland en Spanje. Maar een EK is korter dan een WK: overleef je de poulefase, dan sta je meteen al in de kwartfinales en kan het snel gaan. En Nederland heeft het de laatste jaren vaker ver geschopt als outsider, zo hebben we in 2017 en 2019 kunnen zien. Dus er zou zomaar weer Oranjekoorts kunnen ontstaan.’’

Meer aandacht

Dat valt of staat natuurlijk met de resultaten, die tot nu toe steeds goed zijn geweest. Toch ziet Reedijk dat de aandacht voor het vrouwenvoetbal structureel is toegenomen. ,,Vergeleken met nog geen tien jaar geleden is het een wereld van verschil.’’



Destijds was het bijvoorbeeld nog moeilijk voor te stellen dat iemand als Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van Oranje, een column in het AD zou hebben zoals ze die sinds dit jaar maandelijks schrijft.



Reedijk: ,,Er is zoveel meer interesse gekomen in de vrouwen. Dat zien we alleen al aan onze verhalen over de Oranjevrouwen, die online zeer goed worden gelezen. Maar ze zijn er nog niet; in de eredivisie is bijvoorbeeld nog winst te behalen wat aandacht betreft. Zet dat eens af tegen Barcelona dat afgelopen seizoen voor 90.000 toeschouwers speelde in Camp Nou. Ze hebben nog veel meer te winnen dan dat ze nu al hebben gewonnen.’’

