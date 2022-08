Ekkelenkamp nieuwste aanwinst Van Bommel en Overmars, Sevilla hengelt Isco binnen

Goed nieuws uit Moldavië: oud-spe­ler van Telstar en Go Ahead Eagles buiten levensge­vaar

De toestand van Donny van Iperen is stabiel. De centrale verdediger van de Moldavische club FC Zimbru lag sinds gisteren in Moldavië in een ziekenhuis, nadat hij bij een botsing met de doelman van tegenstander Dinamo-Auto bewusteloos was geraakt. Na een heftige nacht, waarbij de 27-jarige voormalig speler van Telstar en Go Ahead Eagles volgens clubartsen vocht voor zijn leven, is Van Iperen inmiddels buiten levensgevaar.

15:45