El Khayati verkiest langer verblijf bij ADO boven vertrek naar Midden-Oosten

Het was tot het laatste moment van de transfertermijn spannend, zou Nasser El Khayati blijven? Fons Groenendijk wachtte het sluiten van de markt gisteravond niet af. Bij de trainer gingen om elf uur de luiken dicht. De dag daarna zou hij wel merken of zijn sterspeler weer op het veld zou staan. ,,Ik ben lekker naar mijn bedje gegaan en heb denk ik niets gemist. Beste speler of niet, ik moet toch slapen.”

Uitgerust stond hij vandaag op in een witte wereld, waarin veel nog was zoals de dag ervoor. Toen hij om elf uur de training liet beginnen, stond ook El Khayati op het veld. ,,Dat hij hier nog is, is goed. Met straks Ricardo Kishna erbij worden we steeds sterker”, aldus de trainer, die Kishna waarschijnlijk bij de wedstrijdselectie haalt voor het thuisduel van zondag met Heracles.