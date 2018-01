Elf spelers Jong Ajax missen topper tegen Fortuna

Door Daniël Dwarswaard en Tijani Goullet



Voor Ajax, dat met 28 spelers is afgereisd naar Portugal, is de A-selectie leidend. ,,De trainers willen tijdens het trainingskamp altijd elf tegen elf kunnen trainen en we hebben de spelers ook nodig om twee oefenwedstrijden op één dag te kunnen spelen'', zegt Michael Reiziger, de trainer van Jong Ajax. ,,Bovendien is deze week hét moment om jonge talenten kennis te laten maken met het eerste elftal. Omdat dit trainingskamp samenvalt met het begin van de Jupiler League heeft dat inderdaad consequenties voor de selectie van Jong Ajax. Voor de jongens die nu doorschuiven is dit ook een mooie kans.’’



Ajax is sinds maandag in Portugal en keert zondag terug in Amsterdam. De volgende elf spelers van Jong Ajax zitten nu in Portugal: Norbert Alblas, Luis Orejuela, Leon Bergsma, Mitchel Bakker, Carel Eiting, Noussair Mazraoui, Jurgen Ekkelenkamp, Mateo Cassierra, Dennis Johnsen, Noa Lang en Kaj Sierhuis.



Jong Ajax bezet de derde plaats in de Jupiler League en is een geduchte concurrent voor koploper Fortuna Sittard en achtervolger NEC, dat een duel minder heeft gespeeld dan de Limburgse club.