Elia keert terug in voorselectie Oranje voor oefenduels

Play-offs Play-offs: Veel moeite voor vaak kort Europees avontuur

12:28 Heerenveen, FC Utrecht, ADO Den Haag en Vitesse beginnen vanavond aan hun jacht op een Europees ticket. De winnaar van de play-offs mag op 26 juli alweer aan de bak voor de eerste wedstrijd van de tweede kwalificatieronde in de Europa League. Plaatsing voor Europees voetbal is elk jaar weer reden tot een feestje, maar hoe vergaat het de Nederlandse play-offwinnaars eenmaal in Europa?