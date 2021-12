Elia neemt verslaggever in de maling: ‘Mijn shirtje weggeven? Ik ga niet betalen voor hem’

Elia (34) was direct na de wedstrijd echter meteen de kleedkamer ingegaan, nadat de dertigvoudig Oranje-international met 4-2 had gewonnen met ADO Den Haag door twee late goals van de halverwege ingevallen spits Thomas Verheydt.



Nadat hij gedoucht was, kwam Elia zelf ook nog even voor de camera van ESPN. Daar nam Elia de ervaren ESPN-verslaggever Cristian Willaert even goed in de maling, toen hij werd gevraagd of hij zijn shirtje nog aan Den Dekker had gegeven. ,,Ik moet zelf betalen, ik ga niet betalen voor hem!”