Elia voelt zich gezocht door FOX Sports: ‘Het wordt steeds erger’

Miljoenen­ver­lies bij KNVB door coronavi­rus

20 november De KNVB heeft als gevolg van de coronacrisis over het afgelopen seizoen een flink verlies in de boeken gezet. De voetbalbond liep zo'n 12,5 miljoen euro aan inkomsten mis en kwam daardoor onder de streep uit op een negatief resultaat van bijna 7 miljoen euro. Vorig jaar realiseerde de KNVB een winst van 4,3 miljoen euro over het seizoen 2018-2019.