Elke keer een 7 halen als nieuwe norm voor Oranje

Door Maarten Wijffels



De eerste training van Oranje in het nieuwe jaar zou gistermiddag open zijn voor het publiek. Ruim achthonderd aanmeldingen had de KNVB binnengekregen. Maar toen Ronald Koeman en zijn spelers iets na half vijf aankwamen bij het trainingsveld, was de publiekstribune totaal leeg. Het was een maatregel van de politie na de trieste gebeurtenissen in Utrecht.



,,Het was uiteraard ook meteen onderwerp van gesprek in onze groep toen we maandagmiddag verzamelden,’’ zei Koeman. ,,We leven mee met de mensen in Utrecht die dit hebben meegemaakt.’’