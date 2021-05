Emmen-fans het veld op, maar confrontatie met NAC-spelers blijft uit

Enkele supporters klommen over de sponsorboarding heen het veld op. Een confrontatie met de spelers van NAC leek even aanstaande, maar uiteindelijk vielen er geen klappen. Het leek erop dat de supporters van Emmen het vooral hadden gemunt op Anco Jansen, die in januari vertrok van Emmen naar NAC. Na zijn benutte strafschop in de penaltyreeks provoceerde hij de fans achter het doel ook al even. ,,Het mag niet gebeuren natuurlijk, maar ik snap de emoties en de frustratie bij de fans wel. Ze zijn ons altijd blijven steunen, ook toen we 22 wedstrijden op rij niet wonnen. Ik denk dat heel Nederland wel zal weten dat wij geweldige fans hebben, daar zal dit niets aan veranderen.”