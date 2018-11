En dat is zeven! De Koning blijft ongeslagen met Volendam

De 58-jarige De Koning is nu al zeven duels op een rij ongeslagen. Als opvolger van Misha Salden debuteerde de ervaren coach op 5 oktober met een 1-0 overwinning op RKC. Daarna speelde Volendam onder zijn leiding drie keer gelijk en won het drie keer.

Volendam had het in Leeuwarden zowel aan het begin van de eerste als tweede helft moeilijk. De ploeg van De Koning sloeg na een stormachtige start van de thuisclub en in de counter echter genadeloos toe. Nick Doodeman kon na een kwartier scoren na een prima steekpass van Boy Deul.

Een ongelukkige handsbal van Mohammed Betti bezorgde Cambuur vlak voor rust een strafschop die door Kevin van Kippersluis feilloos werd benut. Na rust hadden de Leeuwarders de beste kansen, maar mede met hulp van de paal – inzet Van Kippersluis – hield het elftal van De Koning stand.

Dogan de grote man bij TOP Oss

Volledig scherm Huseyin Dogan (tweede van links) is met zijn twee goals tegen Almere de gevierde man bij TOP Oss. © Marcel van Dorst Huseyin Dogan was vanavond opnieuw de grote man bij TOP Oss. De 24-jarige aanvaller scoorde twee keer tegen Almere City, dat met 2-0 werd geklopt.



Dogan is bezig aan een uitstekend seizoen bij TOP. De ex-Spartaan opende na een klein uur de score met een schot door de benen van Almere-doelman Timo Plattel. Een kwartier voor tijd besliste hij het duel nadat hij Bram van Vlerken uitkapte en de korte hoek vond: 2-0.

Met inmiddels twaalf goals achter zijn naam kwam Dogan op gelijke hoogte met Jong AZ-spits Ferdi Druijff. Alleen Sparta-spits Lars Veldwijk (13) scoorde dit seizoen vaker in de Keuken Kampioen Divisie, waar TOP Oss na de vierde zege op rij Almere City op de ranglijst passeerde en naar de vierde plaats klom. De ploeg van trainer Klaas Wels staat bovendien met negen punten uit drie wedstrijden bovenaan in de tweede periode.



Jong PSV was op eigen veld met 3-1 te sterk voor Jong AZ. Bart Ramselaar en Maxi Romero zorgden voor een 2-0 voorsprong. Vlak voor tijd deed Thijs Oosting nog iets terug, maar met zijn tweede van de avond zorgde Romero voor de definitieve beslissing.

FC Dordrecht ging opnieuw onderuit. De nummer 19 van de eerste divisie verloor op eigen veld met 0-3 van Eindhoven. Elisha Sam, Karim Essikal en Branco van den Boomen maakten de goals aan de Krommedijk.