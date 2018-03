Er komt een andere Strootman naar Oranje

Door Mikos Gouka

De Italiaanse pers was lyrisch over het optreden van de Nederlander tegen Sjachtar Donetsk. De Romeinen zijn geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League en Strootman speelde een hoofdrol tijdens de 1-0 zege. Zijn assist werd keurig afgewerkt door Edin Dzeko.



Maar er was meer tegen Sjachtar dat met Fred en Taison over geweldige middenvelders beschikte. Strootman blaakte van het zelfvertrouwen, oogt topfit, ging voorop in de strijd, hield het elftal bij elkaar, meldde zich bij de scheidsrechter als hij daar aanleiding voor had en bleef in balbezit uiterst rustig en betrouwbaar.

Aan zo’n prestatie werd in het verleden meestal snel een negatief waardeoordeel gekoppeld. In Italië spelen ze defensief, het tempo ligt daar lager dan elders in Europa. Maar de achtste finale van de Champions League voltrok zich in een moordend temp en wie trainer Eusebio Di Francesco een beetje heeft gevolgd weet dat de Italiaan op de aanval durft te spelen met AS Roma. Net als zijn collega Maurizio Sarri van Napels met buitenspelers en middenvelders met diepgang.

Strootman behield altijd de controle, maar lang niet altijd ‘veilig’ ingeklemd tussen allerlei medespelers. Het is de Strootman die Ronald Koeman nodig heeft de komende jaren wil hij succesvol zijn bij de poging om Oranje weer mee te laten tellen in Europa en de wereld. Daarbij hoeft hij overigens niet op een reeks voorzetten van Strootman te rekenen. De Ridderkerker gaf pas zijn eerste assist van dit seizoen in 34 wedstrijden.