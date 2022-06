Eran Zahavi laat Brazilië links liggen en keert terug in geboorteland

Transfer naar Olympique Lyon beloning voor topseizoen van ‘pitbull’ Tyrell Malacia

Tyrell Malacia was al persoonlijk rond met Olympique Lyon en de Franse club is nu op details na akkoord met Feyenoord. De Rotterdammers houden 15 miljoen over aan de deal, maar dat is volgens ingewijden inclusief alle bonussen.

24 juni