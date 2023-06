Eredivisie-aanvoerders vinden veld Arena net zo goed als De Kuip

Panenka | ‘Qua stijl past Peter Bosz helemaal niet bij PSV’

De Belgische competitie beleefde een krankzinnige ontknoping, met Mark van Bommel als glorieuze winnaar. Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff bespreken het in een nieuwe Panenka. Ook gaat het over de FA Cup-finale, de play-offs in Nederland en het afscheid van Zlatan Ibrahimovic. En wat vindt Aad de Mos van de mogelijke komst van Peter Bosz naar PSV? Bekijk de uitzending hierboven.