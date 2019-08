Eredivisie bij voetbalsters gaat van start met steeds professionelere opzet

Door Tim Reedijk



In Valenciennes in Noord-Frankrijk praten ze nu nog over de oranje invasie van het stadsplein tijdens het WK vrouwenvoetbal. Dat de ambiance vanavond heel anders is bij de eerste eredivisiewedstrijden, is niet meer dan logisch. Maar dat neemt de hoop niet weg dat de tweede Oranje-hype in twee jaar eindelijk eens zijn doorwerking heeft op de nationale competitie.