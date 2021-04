Eredivisie geeft niet op en hoopt dat er volgende week wél weer fans in stadion zijn

De Eredivisie CV hoopt dat er volgend weekeinde tijdens de 32ste speelronde van de hoogste voetbalklasse wel weer een beperkt aantal toeschouwers welkom is in de stadions van de negen thuisspelende teams. Dat laat de overkoepelende organisatie van de beste 18 clubs in het betaald voetbal vrijdag weten in een statement.

,,In Nederland zijn er 400.000 sneltesten per dag beschikbaar”, valt te lezen op de website van de Eredivisie CV. ,,Om die effectief te kunnen inzetten heb je evenementen nodig die het systeem uitproberen, testen en vervolmaken. Het betaald voetbal is daar uitermate geschikt voor. Dat heeft de afgelopen speelronde in de eredivisie aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om dat voort te zetten. Deze week lukt niet meer. Maar volgende week zou wel moeten lukken.”

,,De clubs komen nu net lekker op stoom en het zou zonde zijn als dat stilvalt”, stelt de Eredivisie CV. ,,Niet alleen voor het voetbal, want als het daar goed werkt, kunnen mensen zo ook weer naar het theater, musea, festivals en nog veel meer moois. Daarmee is het voetbal opnieuw een deel van de oplossing. En als we dan toch met zijn allen 920 miljoen euro hebben uitgegeven aan sneltesten, laten we er dan vooral gebruik van maken. Juist nu, voordat iedereen gevaccineerd is. Anders is het weggegooid geld.”

Teleurstelling voor Ajax

Het demissionaire kabinet bepaalde donderdag dat er voorlopig geen fans aanwezig zijn bij duels in de Eredivisie. Dat was ook een teleurstelling voor Ajax, dat zondag in eigen stadion kampioen kan worden tegen FC Emmen. ,,We vinden dit onbegrijpelijk”, reageerde algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. ,,Dit is niet uit te leggen aan fans. We willen dit seizoen mooi afsluiten en daar horen supporters bij. Helaas wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld.”

Directeur Eric Gudde van de KNVB voelt mee met Ajax en de andere thuisspelende clubs komend weekeinde. ,,De enige uitleg die we vanuit Den Haag krijgen is dat het juridisch niet dichtgetimmerd is, terwijl we een paar weken geleden al zeiden: zorg nou dat het wettelijk geregeld is. Het is een grote domper voor Ajax, maar ook voor alle andere clubs en de voetbalbond.”

In de 32ste speelronde staat onder meer Feyenoord tegen Ajax op het programma.