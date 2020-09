Eredivisie-opening tussen FC Utrecht en AZ uitgesteld vanwege CL

,,Het is een lastige beslissing want we begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo’n korte termijn. We hebben het verzoek van AZ ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zoveel mogelijk voorrang te geven. Het hele Nederlandse voetbal profiteert namelijk van successen in de Champions League en Europa League. Het levert meerdere clubs een financiële bijdrage op én vergroot via de coëfficiëntenranglijst het aantal startplaatsen in deze toernooien”, aldus de KNVB in een verklaring.