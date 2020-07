Eredivisie: volgend seizoen in hele competitie vijf wissels toegestaan

Om te veel onderbrekingen te voorkomen hebben teams drie mogelijkheden tijdens de wedstrijd om de wissels in te brengen. De rust wordt niet gezien als één van die drie momenten. In duels met een verlenging mag een zesde wissel worden gedaan.



De voorschriften waren veranderd vanwege corona. Vanwege de lockdown in de meeste landen in de wereld konden spelers zich niet goed voorbereiden op het seizoen. Bovendien zijn veel competities hervat en is de kans op blessures volgens kenners groter geworden. Er is ook een grotere druk komen te staan op de internationale speeldagenkalender. Zo is het EK voetbal verschoven naar 11 juni volgend jaar.