Eredivisie: volgend seizoen ook avondduel op zondag

Huntelaar verlengt én wil carrière afsluiten bij Ajax

17:52 Klaas Jan Huntelaar blijft nog een seizoen bij Ajax. Het contract van de 36-jarige spits liep af en deed Huntelaar twijfelen over zijn toekomst, maar met Ajax is er toch overeenstemming gekomen over een nieuwe verbintenis. Huntelaar ziet zichzelf niet meer in een ander shirt spelen en Ajax denkt er ook over om hem na zijn spelerscarrière te behouden voor de club.