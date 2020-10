Eredivisiecomebacks: Alleen Telstar ging Sparta voor

Sparta is de tweede club in de historie van het betaalde voetbal die een 4-0 achterstand heeft omgetoverd tot een gelijkspel. In 1969 was Telstar de eerste, de club uit Velzen-Zuid kwam terug tot 4-4 na een dergelijke achterstand bij NAC.

Door Mart ten Have



De primeur voor Telstar vond plaats in de 24ste speelronde van het seizoen 1968/1969. In de 52ste minuut maakte Jacques Visschers de 4-0 voor NAC, twee minuten later maakte Dick Beek de 4-1 en minder dan een half uur later stond de 4-4 op het bord aan de Beatrixstraat.



Het punt voor Telstar zou later een cruciale blijken. Telstar eindigde knap veertiende, maar had slechts met één punt meer dan Volendam, AZ en DOS. Alleen DOS had een slechter doelsaldo dan Telstar. Fortuna degradeerde dat jaar met achttien punten. NAC eindigde ondanks de blamage op de zevende plaats.

Zo zeldzaam als de 4-4 is, zo vaak wordt een 3-0 achterstand nog teruggebracht tot een punt of meer. De afgelopen tien jaar gebeurde het twee keer, in de totale eredivisiehistorie 34 keer. In 2018 maakte Luigi Bruins in de 26ste minuut 3-0 voor Excelsior tegen FC Utrecht. Tot de 55ste minuut konden de Kralingers daar zorgeloos van genieten, maar toen maakte Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk de 3-1. Nick Venema scoorde de 3-2 en Simon Gustafson maakte tien minuten na de goal van Kerk de 3-3 voor Utrecht.

Sanharib Malki

Vijf jaar eerder kwam Roda JC in Kerkrade 0-3 achter tegen Vitesse. Mike Havenaar scoorde twee keer voor Vitesse en Wilfried Bony maakte de derde. In de 63ste minuut doet Sanharib Malki, ook wel De Tank van Damascus genoemd, wat terug voor Roda. Na Malki zorgen Frank Demouge en Mitchell Donald voor de andere twee doelpunten. Roda JC zou in het veertigste eredivisieseizoen op rij in de play-off's om degradatie terechtkomen. Door de legendarische goal van Mark-Jan Fledderus handhaafde Roda zich en promoveerde Sparta niet.

Naast de recente gelijke spelen zijn er zeker twee comebacks uit de vorige eeuw het uitlichten waard. Op de laatste speeldag van het seizoen 1980/1981 kwam FC Twente thuis na een halfuur 3-0 voor tegen Feyenoord. Na negentig minuten dropen de Enschedeërs af, Feyenoord scoorde nog zeven keer en Twente niet meer: 3-7. Feyenoord eindigde vierde, Twente zesde.

Tien jaar later kwam Twente weer voor rust met 3-0 voor, nu uit bij RKC. Na rust trokken de Waalwijkers het recht tot 5-3. De wedstrijd zou eindigen in 6-6. Bewezen doelpuntenmaker Youri Mulder stond negentig minuten op het veld, maar scoorde niet.