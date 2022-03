Erik ten Hag na CL-debacle richting Klassieker: ‘Een sportman vecht zich terug, we zijn er weer’

Ajax ging na een 2-2 gelijkspel ondanks een overwicht in de return met 0-1 onderuit. Daarmee kwam een eind aan de CL-campagne waarin Ajax zich nog met de Europese elite hoopte te meten. ,,Een sportman vecht zich terug en raapt zich bij elkaar. Dat moeten wij ook doen en dit hebben we achter ons gelaten. Je kunt het niet meer veranderen. Dus je moet naar de toekomst kijken. Daar heb je wel invloed op.”



,,Natuurlijk is dit keihard aangekomen”, vervolgde Ten Hag, die doorgaans de 24 uur-regel (van rouwen of vieren) hanteert. ,,We zijn er weer. De blik gaat op de toekomst. Dit seizoen spelen we niet meer in Europa. We moeten zien dat we daar voor volgend seizoen weer in terecht komen.” Of de coach de verrichtingen van de andere Nederlandse clubs in Europa nog had gevolgd? ,,Nee, want ik was er wel even klaar mee.”