Erik ten Hag na ‘goede uitslag’ in Alkmaar: ‘We houden het stuur in handen’

Hoewel Ajax in Alkmaar twee punten liet liggen in de titelstrijd, kon Erik ten Hag goed leven met het zwaarbevochten gelijkspel (2-2). ,,Uit bij AZ is dat een goede uitslag”, zei de trainer van Ajax bij ESPN. ,,En gezien de wedstrijd ook wel terecht.”

Ajax ging nog met een 1-0 voorsprong de rust in, maar kreeg in de tweede helft twee doelpunten om de oren. Het was aan Edson Alvarez (met een kopbal in de 86ste minuut) te danken dat de Amsterdammers toch nog een gelijkspel uit het vuur wisten te slepen.

,,Het was een hele intense wedstrijd van beide kanten. Er zat veel emotie in, het was een echte derby. En 2-2 was wel een terechte uitslag”, vond Ten Hag.

Door het puntenverlies kan PSV met nog twee wedstrijden te gaan het gat verkleinen tot twee punten. ,,Maar we houden het stuur in handen. Het is nu zaak om de spirit hoog te houden, positief te blijven en er geloof in te houden”, vond de trainer, die na het seizoen de overstap maakt naar Manchester United. ,,Feyenoord-PSV staat zo vast wel op in de bus, maar wij moeten ons gewoon richten op de volgende wedstrijd tegen Heerenveen.”