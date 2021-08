Erik ten Hag niet verbaasd na pak slaag van PSV: ‘Zijn er gewoon nog niet klaar voor’

Trainer Erik ten Hag van Ajax had een eenvoudige verklaring voor de nederlaag van Ajax tegen PSV (0-4) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. ,,We hebben nog te veel spelers die niet helemaal fit zijn op het veld staan”, zei hij. ,,Dan win je dit soort topwedstrijden niet. We zijn er nog niet klaar voor.”

,,PSV heeft al echte wedstrijden gespeeld”, doelde hij op drie duels in de voorronden van de Champions League. ,,En wij zitten eigenlijk nog half in onze voorbereiding. We zijn nog niet compleet. En veel internationals zijn pas een paar weken bezig. Maar dit is wel een wake-up call. PSV heeft verdiend gewonnen. En wij winnen niet vanzelf.”

,,Een paar momenten bepalen of je een wedstrijd wint of verlies”, zei Ten Hag. ,,Wij komen met 2-0 achter door twee goals van Madueke. We weten dat we hem niet naar binnen mogen laten komen. Maar dat doen we wel bij de 1-0. En bij de 2-0 staan we niet goed bij een counter. Dan krijgt ook Nicoĺás Tagliafico nog een rode kaart. Ja, dan wordt het lastig met tien man.”

Quote In z'n algemeen­heid moet je gewoon met elf man blijven staan Erik ten Hag Ten Hag wilde Tagliafico niets verwijten. ,,In z'n algemeenheid moet je gewoon met elf man blijven staan. Nico is een winnaar. Hij legt zijn hele hebben en houden in duels. Hij neemt soms risico, maar zo heeft hij ons ontelbare keren geholpen. Maar met tien man is het lastig terug vechten. Zeker als niet iedereen fit is. We hebben het nog wel geprobeerd, maar na die 3-0 was het wel klaar.”

Daley Blind

Daley Blind kon zich wel vinden in de woorden van zijn trainer: ,,De rode kaart maakte het verschil. Of het terecht was? Ik moet het nog terugzien, maar hij speelde met vuur hoorde ik. Eerst gaf hij een gele kaart. De VAR voelt de intensiteit in het stadion niet. Die besloot uiteindelijk tot een rode kaart", zei Blind, die niet vond dat Ajax slecht speelde. ,,Dan wordt onze goal ook nog op een haar na afgekeurd. Het zat niet mee. Twee keer krijg je door individuele kwaliteiten een goal tegen. In het algemeen hadden we beter veldspel en hadden we ook de controle. De individuele kwaliteiten hebben vandaag het verschil gemaakt.”

Over Tagliafico: ,,We hoeven hem de schuld niet te geven. Met zijn tienen kunnen we ook nog winnen. Nu valt ie niet en blijf je achter de feiten aanlopen. Wel is het zaak om in grote wedstrijden met elf te blijven. Nico is een ervaren speler en dit is het type spel dat hij speelt”, stelt Blind, die van recidive niks wil weten. ,,Zoveel rode kaarten heeft hij ook niet gepakt. Ik denk dat hij ook veel duels voor ons wint en daarmee het hele team op sleeptouw neemt. Als een speler dat gif heeft, dan moet hij dat lekker houden.”

Volledig scherm Daley Blind. © Pro Shots / Jasper Ruhe