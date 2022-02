Erik ten Hag trots op spelers Ajax: ‘Dat is een eigenschap van een topclub’

VideoMakkelijk ging het zaterdagavond allemaal niet, maar Ajax pakte wel de volle buit in Tilburg en nam zodoende weer wat afstand van PSV in de strijd om de landstitel. De 0-1 overwinning op Willem II stemde ook Ajax-trainer Erik ten Hag tevreden. ,,Complimenten voor Willem II, maar zéker voor Ajax.”

In de eerste helft liep het niet bij Ajax, dat niet veel kansen creëerde en moeite had om gevaarlijk te worden. ,,We kregen niet bijster veel kansen. De eindpass was er vaak net niet, dat was in de tweede helft een stuk beter", aldus Ten Hag voor de camera van ESPN.

,,Ik ben niet boos geworden in de rust, maar heb gezegd dat we rustig moest blijven. De spirit was er, de rust was er ook, dan weet je dat je een goal gaat maken. Alleen bleef het wel lang 0-0 en gaat de tegenstander er dan ook meer in geloven. Op dat moment konden we de rust bewaren. Een eigenschap van een topclub.”

Dat Willem II het Ajax lange tijd moeilijk kon maken verbaasde Ten Hag niet. ,,Dit had ik vooraf wel verwacht. De terugkeer van het publiek in het stadion speelt een grote rol. Daarnaast staat het onderin allemaal dicht bij elkaar en vechten ze om te overleven. Ze kregen er steeds meer geloof in. Dan is het extra knap als je de zege nog over de streep trekt", geeft de trainer zijn ploeg een compliment. Over het VAR-moment was Ten Hag duidelijk. ,,Heel ver gezocht.”

Woensdag speelt Ajax in Portugal tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Veel tijd om vooruit te blikken had Ten Hag nog niet. ,,We moesten ons eerst op deze wedstrijd richten, vanaf nu gaan alle blikken op Benfica. Het is een gevaarlijke ploeg met een buitengewoon gevaarlijke aanval. We zullen daar met een scherp plan moeten komen", sluit hij af.

Volledig scherm Erik ten Hag in de stromende regen. © Pro Shots / Jasper Ruhe