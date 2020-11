Erik van Muiswinkel: Harry van Raaij was veruit mijn sportiefste slachtoffer

VIDEO Oud-PS­V-voorzitter Harry van Raaij (84) overleden

12:43 Op 84-jarige leeftijd is vanmorgen oud-PSV-voorzitter Harry van Raaij overleden. Hij leidde PSV tussen 1996 en 2004. Daarvoor was de in het Brabantse Haps geboren Van Raaij penningmeester van de club uit Eindhoven. Hij was in totaal bijna drie decennia bestuurslid. Sinds 1990 is Van Raaij erelid. In het dagelijks leven was Van Raaij manager bij Philips.