Ernst blessure Promes nog steeds onduidelijk

FC Utrecht - Excelsior

8:07 • FC Utrecht bleef alle 21 thuisduels in de eredivisie met Excelsior ongeslagen (W18, G3). • Excelsior verloor de laatste vier uitduels in de eredivisie, de langste reeks uitnederlagen voor de club in de Eredivisie sinds april 2016 (toen 5 duels). • Serdar Gözübüyük is de arbiter.