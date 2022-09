Etienne Vaessen en Michiel Kramer gestraft vanwege uitspraken na ‘topclubpenalty’ PSV: ‘Buitenproportioneel’

Vaessen en Kramer maakten van hun hart geen moordkuil nadat RKC Waalwijk met 1-0 onderuit ging tegen PSV door een laat gegeven penalty. Serdar Gözübüyük legde de bal op de stip na een hoog geheven been van Hans Mulder ten opzichte van Xavi Simons, waarna Cody Gakpo de winnende goal maakte.

Vaessen sprak over een topclubpenalty: ,,Aan de andere kant zouden wij de strafschop niet hebben gehad. Simons is 1.60 meter. Hoe moet Hans anders die bal wegwerken? Ik vind dat we hier iets aan moeten doen. Zet bijvoorbeeld bij de videoscheidsrechter een oud-profvoetballer. Ik zou de scheidsrechter en videoscheidsrechter voor drie weken schorsen", zo zei een woeste RKC-doelman.

Hij werd daarin gesteund door Kramer: ,,De scheids maakt een schandalige beslissing. Ongeacht of het een verdiende overwinning is, zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier een punt”, zei de spits, die vond dat Gözübüyük het middels deze penalty goedmaakte met de Eindhovenaren nadat hij vorig seizoen een penalty aan Feyenoord had gegeven in de wedstrijd tegen PSV.

Reactie RKC Waalwijk

RKC Waalwijk werd naar eigen zeggen onaangenaam verrast door het feit dat er een vooronderzoek werd ingesteld naar de uitspraken, maar de club is wel akkoord gegaan met de straf. ,,De reacties afgelopen week van verschillende stakeholders binnen het voetbal waren wat ons betreft veelzeggend. Ook intern bij de KNVB deden ons andere geluiden toekomen dan dit teleurstellende schikkingsvoorstel van de aanklager doet vermoeden. We vragen ons af of dit de manier is hoe wij hier als betaald voetbal in de toekomst mee om wensen te gaan.”

Omdat beide spelers een proeftijd van één jaar hebben, gaat de Waalwijkse club bekijken of deze straf consequenties heeft voor het beschikbaar stellen van Vaessen en Kramer voor de media: ,,Hoe spijtig dit ook is, wij kunnen het risico niet lopen dat wij een belangrijke speler gaan missen vanwege de voorwaardelijke straf die gegeven is door de manier waarop de aanklager schijnbaar naar deze interviews kijkt.”