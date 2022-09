Europa League: PSV hoopt tegen Bodø/Glimt op herstel na zeperd in Enschede

Feyenoord klaar voor nieuwe test: ‘Laten we niet te veel meer in het oude boek bladeren’

De status van Feyenoord in Europa is veranderd. In Rome ontvingen ze de verliezend finalist van de Conference League. Trainer Arne Slot wil met zijn ploeg opnieuw een schitterend hoofdstuk in de clubgeschiedenis gaan schrijven, dit keer in de Europa League.

