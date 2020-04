‘Europees’ Willem II: ‘KNVB heeft gewoon de richtlijnen van de UEFA gevolgd’

,,We zijn gepast trots”, zo vervolgde Van Geel. ,,Natuurlijk hadden we liever het seizoen afgemaakt. Maar gezien de omstandigheden hebben we er alle begrip voor dat het zo gelopen is. Maar dan 75% van de wedstrijden zijn gespeeld. Die beslissing die genomen is doet daar recht aan. We staan op eigen kracht op die vijfde plaats en hebben uit bij Ajax en AZ en thuis tegen PSV geweldige wedstrijden gespeeld.”

Feyenoord krijgt van de KNVB het beste ticket voor de Europa League. Willem II zal, net als PSV, instromen in de tweede voorronde. Van Geel is niet bang voor de juridische strijd waarmee FC Utrecht nog probeert een ticket af te dwingen. ,,Dat is het goede recht van die club. Maar de KNVB is over de verdeling van de Europese tickets geen moment warrig geweest. Op 27 mei worden de Nederlandse deelnemers bij de UEFA ingeschreven. Er bestaat geen twijfel over dat Willem II daar bij zal zijn. Want de bond heeft gewoon de richtlijnen van de UEFA gevolgd.”