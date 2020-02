Europese topclubs blijven vizier op Ajax richten

Door Freek Jansen Ajax wist in de afgelopen transferperiode alle kernspelers te behouden. Dat had de clubleiding al langere tijd geleden bepaald. Toch was dat zeker niet eenvoudig, aangezien rond veel spelers beweging op gang kwam. Zelfs naar een speler als Edson Alvarez, die in Amsterdam niet kon rekenen op een basisplaats, werd door twee Spaanse clubs geïnformeerd. Het geeft de huidige status van Ajax aan. Door het waanzinnige kalenderjaar 2019 hebben de spelers, en ook trainer Erik ten Hag, zichzelf nadrukkelijk in de kijker gespeeld van de Europese topclubs. Zo prijkt de naam van Andre Onana bovenaan de keeperslijstjes van menig topclub. In het recente verleden waren Olympique Marseille en Tottenham Hotspur concreet. Afgelopen week meldde Britse media dat Chelsea werk wil maken van de Kameroener.

Beweging rond de sterren

Rond Hakim Ziyech is er continu beweging. De Marokkaanse technicus is heel kieskeurig en laat zich niet leiden door de interesse. In het verleden was AS Roma heel concreet, afgelopen zomer het Spaanse Sevilla. Maar Ziyech bleef Ajax trouw. Momenteel is ook vanuit Engeland veel interesse. Arsenal en Chelsea worden al langere tijd gelinkt aan Ziyech, die momenteel herstelt van een kuitblessure.



Dusan Tadic verlengde zijn contract afgelopen zomer tot 2026, met daarin de bepaling dat hij ook na zijn actieve voetballoopbaan een functie in de club zal bekleden. De Servische aanvoerder ziet zijn toekomst in Amsterdam, maar wordt ook nog altijd gevolgd door buitenlandse clubs. Vorige maand was er het gerucht vanuit Barcelona. Marc Overmars liet weten dat de Spaanse grootmacht zich nooit bij hem heeft gemeld, maar via een tussenpersoon zou dit wel bij zijn zaakwaarnemer het geval zijn.