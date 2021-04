Even voelde De Oude Meerdijk als Bernabéu: ‘Politiek, gun ons onze fans’

Fotoserie Eindelijk, er klinkt weer gejuich, gefluit en geschreeuw vanaf de tribunes

24 april Na zeven maanden met lege stadions en geluidsbandjes op ESPN zit er dit weekend eindelijk weer publiek in de stadions in de Eredivisie. Het is nog slechts een klein gedeelte en alle aanwezigen moesten zichzelf eerst laten testen, maar de supporters en spelers genieten zichtbaar. Komende vrijdag zijn er ook in de Keuken Kampioen Divisie weer toeschouwers welkom.