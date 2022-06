Ex-DFC’er en international Jan Klijnjan (77) overleden

Mark Flekken beleeft frustreren­de avond in Kuip: ‘Die 0-1 had ik kunnen voorkomen, daar baal ik van’

Doelman Mark Flekken zocht niet naar excuses na het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Polen in de Nations League (2-2). ,,Ik ga de beelden nog wel even terugkijken”, zei hij in de catacomben van De Kuip.

12 juni