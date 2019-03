Ex-internationals over Oranjevrouwen: ‘Geen reden tot zorgen’

De regerend Europees kampioen verloor in de poulefase van de Algarve Cup beide wedstrijden van Spanje (0-2) en Polen (0-1). In de wedstrijd om de elfde plek wist Nederland pas na strafschoppen van China te winnen (4-2). Met het WK in het vooruitzicht zijn dit geen hoopgevende resultaten. Volgens Daphne Koster is er echter geen reden tot paniek. ,,Dit toernooi is vooral bedoeld om dingen uit te proberen richting het WK. Maar je mag wel kritisch zijn, en dan kom je tot de conclusie dat het vertoonde spel niet goed was”, vertelt ze.



Ook Anouk Hoogendijk maakt zich niet direct zorgen over de prestaties van het vrouwenelftal op de Algarve Cup. ,,Kijk, het niet winnen of presteren op het toernooi vind ik niet per se zorgelijk. Wat me wel zorgen baart is het spel van het Nederlands vrouwenelftal. Ook de wedstrijden waarin met het basiselftal werd gespeeld, waren niet goed. Ze verkeren al een tijdje niet meer in de vorm van het afgelopen EK. Ik mis de chemie en het vuur dat we op het EK wel hebben gezien.”