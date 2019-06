Ex-Roda JC-directeur Caanen verdacht van fraude

Video Ihattaren verwelkomt Afellay met open armen bij PSV: ‘Hij is een erg mooie mentor’

19:20 Ibrahim Afellay maakt komend seizoen na acht jaar afwezigheid zijn rentree bij PSV. Toptalent Mohamed Ihattaren (17), die in de slotfase van vorig seizoen zijn doorbraak beleefde in Eindhoven, ziet in de ervaren middenvelder ‘een erg mooie mentor’.