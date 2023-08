Excelsior en Fortuna Sittard verzuimen koppositie te pakken na heerlijk voetbalgevecht

Nikolas Agrafiotis is de eerste speler die in elk van Excelsiors eerste 3 duels van een eredivisie-seizoen scoort. Hij scoorde ook in de laatste wedstrijd van Excelsior vorig seizoen. Hij is de 4de speler met een doelpunt in minstens 4 opeenvolgende eredivisie-duels van Excelsior en de eerste sinds Cees Schapendonk in 1987 (5 duels op rij).