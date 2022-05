Excelsior houdt promotiedroom in leven na indrukwekkend optreden: ‘Gevochten als leeuwen’

Soms zegt één beeld genoeg. Diep in tranen geroerd viert een supporter die zijn ploeg achterna was gereisd dat een rentree in de eredivisie op bezoek in Limburg opnieuw dichterbij is gekomen. Tranen van geluk verdrijven voor even alle andere gedachten. Spelers van Excelsior vallen elkaar in de armen alsof de pot met goud al binnen is. Ja, het sprookje van Excelsior kan komende week een nieuw hoofdstuk krijgen en dat leidde tot een gigantisch feest in het hol van de leeuw.