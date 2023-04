Excelsior houdt Vitesse met kunst en vliegwerk op gelijkspel

Vitesse was de betere ploeg in Arnhem, maar drukte dat voor rust nauwelijks in kansen uit. Via Mohamed Sankoh en Matus Bero kreeg de thuisploeg nog wel wat kleine mogelijkheden. Het bleek echter niet voldoende om de defensie van Excelsior aan het wankelen te brengen. ‘Het grootste theater van Nederland’, die slogan prijkt op de deuren van het GelreDome. Maar zeker voor rust was het publiek de grote verliezer van de avond.