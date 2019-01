Excelsior speelt gelijk tegen ‘Jong’ China

Makkelie blikt terug op VAR-jaar: ‘Ook de VAR kent spanning’

16:23 Een van de meest spraakmakende momenten van de VAR met Nederlandse invalshoek vond misschien wel plaats vorig jaar bij het WK in Rusland. Op advies van videoarbiter Danny Makkelie trok Björn Kuipers een strafschop in, die hij eerder aan de Braziliaan Neymar in het duel met Costa Rica had gegeven.