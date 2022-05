Excelsior-spelers steken draak met Dallinga: ‘Thijsie kan geen penal nemen’

En dus werd er tijdens de festiviteiten bij terugkeer in Rotterdam nog even de draak gestoken met de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Thijsie kan geen penal nemen”, klonk het vanaf het podium, waar de spelers werden gehuldigd door de fans. Dallinga, die de voorbije weken ook al twee keer miste vanaf de stip (in de play-offs tegen Roda JC en in de competitie tegen Jong AZ), kon er smakelijk om lachen en deed vrolijk mee.