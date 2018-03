Excelsior vindt Marcel Keizer 'interessant'

,,Uiteraard hebben we wel contact met deze en gene. Met wie, dat ga ik niet zeggen. Wij zoeken altijd een trainer die innovatief is, een moderne trainer die uitgaat van voetbal en kan werken met de onmogelijkheden die we bij Excelsior hebben. Gelukkig is er tegenwoordig ook heel veel mogelijk bij onze club. We willen een trainer die alles eruit kan halen, veel individueel met de spelers bezig is en verder gaat op de lijn van de afgelopen jaren. En dat zijn er wel meer.''



Keizer werkte eerder bij Telstar, FC Emmen en SC Cambuur. Afgelopen zomer werd hij overgeheveld van Jong Ajax naar de Amsterdamse hoofdmacht, nadat Peter Bosz was vertrokken. De clubleiding had weinig geduld met Keizer en besloot hem in december, direct na de uitschakeling in het bekertoernooi, al te ontslaan. Keizer was ook in beeld bij Heracles, maar de Almeloërs kozen voor de Duitser Frank Wormuth.